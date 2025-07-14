Из-за ДТП от должности отстранили замначальника Свердловского РУВД Бишкека

Заместитель начальника Свердловского РУВД Бишкека лишился должности по результатам служебного расследования одного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, установлено, что транспортное средство, фигурировавшее в инциденте, не является служебным автомобилем.

По результатам расследования принято решение:

освободить от занимаемой должности заместителя начальника УВД Свердловского района по оперативной работе Замира Эргешова;

в отношении заместителя начальника по расследованию Адилета Абдрахманова применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия, так как на момент происшествия он исполнял обязанности начальника РУВД в связи с краткосрочным отпуском основного руководителя;

в отношении заместителя начальника ГУВД Бишкека по оперативной работе Мыктыбека Болушева ограничиться ранее наложенным дисциплинарным взысканием — неполное служебное соответствие.

Ранее 24.kg сообщало, что 12 июля на пересечении улиц Ибраимова и Кулатова внедорожник протаранил забор военкомата. Пользователи соцсетей стали сообщать, что за рулем находился один из милицейских начальников.