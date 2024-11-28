16:59
USD 86.80
EUR 91.27
RUB 0.81
Власть

Запрет снимать милиционеров на видео. Кто из депутатов поддержал законопроект

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий снимать милиционеров на видео. Против проголосовал только один депутат — Дастан Бекешев. Он же и опубликовал список коллег, поддержавших документ, в своем Telegram-канале.

В первом чтении проект закона принят благодаря 61 нардепу. Остальные отсутствовали на заседании или не голосовали.

Напомним, инициаторы законопроекта предлагают ввести усиленную ответственность за хулиганство, совершенное в отношении лица, исполняющего свою служебную, профессиональную деятельность или общественный долг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312524/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель Айзады Канатбековой. Суды оправдали экс-начальника ГУВД Бишкека
Мужчина умер, убегая от милиционеров. Брат уверяет, что его задушили
Депутат Жогорку Кенеша подрался с охранником торгового центра
Второй раз за год. Снят с должности начальник Свердловского УВД
На угнанных машинах ездят милиционеры. Депутат требует расследования
Избиение следователя в Канте. Троих подозреваемых задержали
По подозрению в вымогательстве взятки задержан сотрудник патрульной милиции
По подозрению в вымогательстве взятки задержан очередной следователь
Суицид в камере ИВС. Поста лишились начальник РОВД Сокулука и его заместитель
Начальника штаба ГУВД Чуйской области водворили в СИЗО
Популярные новости
Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по&nbsp;камерам с&nbsp;распознаванием лиц Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц
Подозреваемый в&nbsp;получении взятки майор милиции сам пришел к&nbsp;главе МВД Подозреваемый в получении взятки майор милиции сам пришел к главе МВД
Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог Памяти великого хирурга Мамбета Мамакеева. Некролог
Сотрудникам милиции повысят зарплату&nbsp;&mdash; Камчыбек Ташиев Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Бизнес
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
ОСАГО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: оформите полис с&nbsp;кешбэком 10&nbsp;процентов ОСАГО в «Мой О!»: оформите полис с кешбэком 10 процентов
В&nbsp;КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к&nbsp;развитию до&nbsp;2030 года В КРСУ стартовала стратегическая сессия: путь к развитию до 2030 года
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия: как налаживается сотрудничество в&nbsp;сельском хозяйстве Кыргызстан и Венгрия: как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
28 ноября, четверг
16:42
В двух МТУ Бишкека работает бесплатный автобус для школьников В двух МТУ Бишкека работает бесплатный автобус для школ...
16:37
Рабочим ГЭС «Камбар-Ата-1» два месяца не платили зарплату
16:31
Запрет снимать милиционеров на видео. Кто из депутатов поддержал законопроект
16:20
Снос «сталинок» и хрущевок в Бишкеке: вы согласны на реновацию? Опрос
15:47
Дело о взятках. Майор милиции Тимур Абдисатар уулу взят под стражу