В Бишкеке женщина взяла $16 тысяч на бизнес и скрылась. Ее задержали

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

С апреля 2018 по февраль 2019 года женщина взяла у жительницы столицы $16 тысяч, обещая вложить деньги в бизнес. Однако обещанного она не выполнила и скрылась. Обманутая вкладчица в ноябре 2020 года обратилась в милицию.

Оперативники Октябрьского РУВД задержали подозреваемую Ш.М. 1982 года рождения. В рамках расследования уголовного дела женщину водворили в СИЗО-1 на два месяца. Установлено, что задержанная причастна к двум аналогичным преступлениям. Возможны и другие пострадавшие.