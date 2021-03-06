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Происшествия

В Бишкеке женщина взяла $16 тысяч на бизнес и скрылась. Ее задержали

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

С апреля 2018 по февраль 2019 года женщина взяла у жительницы столицы $16 тысяч, обещая вложить деньги в бизнес. Однако обещанного она не выполнила и скрылась. Обманутая вкладчица в ноябре 2020 года обратилась в милицию. 

Оперативники Октябрьского РУВД задержали подозреваемую Ш.М. 1982 года рождения. В рамках расследования уголовного дела женщину водворили в СИЗО-1 на два месяца. Установлено, что задержанная причастна к двум аналогичным преступлениям. Возможны и другие пострадавшие.

Милиция просит всех, кто пострадал от действий женщины или владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 0708064926, 0704459999 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185654/
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