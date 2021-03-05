Продал квартиру без ведома владельца. Задержан член ОПГ по прозвищу Карагер

В Бишкеке задержан член ОПГ по прозвищу Карагер. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 23 сентября 2019 года в милицию обратился гражданин М.Д., 1983 года рождения. Он заявил, что малознакомый человек без его ведома продал принадлежащую ему квартиру в микрорайоне «Аламедин-1».

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

В качестве подозреваемого задержан А.А., 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый, состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ, имевший прозвище Карагер. Он водворен в ИВС.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление возможной причастности задержанного к другим фактам совершенных преступлений.