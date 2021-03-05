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Происшествия

В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан

В Турции изнасилована четырехлетняя кыргызстанка. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила местная газета Sozcu.

По ее данным, 2 марта турецкая полиция арестовала 27-летнего Х.А. по подозрению в изнасиловании девочки 2017 года рождения, приехавшей на каникулы со своей матерью в село Кушадасы.

По данным следствия, гражданка Кыргызстана М.У. приехала со своей дочерью из России к сестре А.Д., которая ранее вышла замуж за Х.А.

«Ночью М.У. не обнаружила свою дочь рядом. Она позвонила сестре и спросила, где девочка. Последняя ответила, что ребенок с ними. Женщина попросила, чтобы ей привели дочь. Когда малышка подошла, мать увидела, что она находится в тревожном состоянии. Отвечая на вопросы, девочка рассказала, что ее изнасиловали», — говорится в сообщении.

Сumhuriyet
Фото Сumhuriyet. 27-летний Х.А.

На основании заявления матери ребенка 27-летний Х.А. сегодня взят под стражу в здании суда. Отмечается, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185538/
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