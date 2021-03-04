В Бишкеке милиция выявила скрытый канал поставок наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По информации милиции, неизвестные распространяли и сбывали наркотики в особо крупном размере, также поставляли их в исправительные учреждения ГСИН.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

«По подозрению в совершении этого преступления задержан подозреваемый 32-летний К.М. У него обнаружена и изъята дикорастущая конопля весом 1 килограмм 425 граммов. Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — рассказали в ГУВД.