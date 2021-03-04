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Происшествия

Угрожал ножом и обещал опубликовать интимные фото в Сети. Подозреваемый задержан

В Оше задержали подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

УВД южной столицы
Фото УВД южной столицы. В Оше задержали подозреваемого в вымогательстве

По ее данным, в октябре 2020 года 28-летний гражданин после ссоры с 26-летней знакомой попросил ее в последний раз встретиться с ним, посадил в автомобиль и отвез в гостиницу.

Установлено, что мужчина угрожал ножом потерпевшей и заставил раздеться догола. Затем подозреваемый насильно фотографировал девушку и пообещал отправить снимки ее родственникам, а также выложить в Сеть. Взамен он требовал 50 тысяч сомов.

Завтра подозреваемому предстоит суд в южной столице.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185398/
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