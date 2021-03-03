Задержан замначальника учреждения ГСИН в Кызыл-Кие. Подозревают в вымогательстве

В Баткенской области сотрудников учреждения уголовно-исполнительной системы подозревают в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в феврале в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы обратился гражданин Н.Б., отбывающий наказание в учреждении ГСИН. Он рассказал, что сотрудники исправительного учреждения вымогают 25 тысяч сомов за заключение трудового договора.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

Выяснилось, что взятки они получали частями, трижды. Каждый факт документально фиксировался. В третий раз в конце февраля с поличным при получении очередной части в размере 6 тысяч сомов поймали инспектора учреждения ГСИН. По подозрению в причастности к данному факту также задержан замначальника учреждения ГСИН в Кызыл-Кие.