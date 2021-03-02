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Происшествия

На 3,5 миллиона сомов ущерба нанес Минздрав во время пандемии коронавируса

Министерство здравоохранения нанесло ущерб государству на более чем три миллиона сомов во время первой волны COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По ее данным, ведомство выявило ряд нарушений при закупке лекарственных средств.

«Установлено, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за счет средств Всемирного банка для Минздрава было предусмотрено приобретение в числе других лекарственных средств препарата лопинавир/ритонавир, который в последующем на этапе оценки банком был исключен из перечня закупаемых лекарств», — рассказали в ведомстве.

Несмотря на это, 13 апреля 2020 года Минздрав ввиду срочной необходимости прямым методом за счет средств республиканского бюджета приобрел препарат калидавир (аналог) на общую сумму 3,5 миллиона сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185114/
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