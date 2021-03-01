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Происшествия

В городе Ош бандиты вымогали у частного предпринимателя $28 тысяч

В Оше сотрудники ГКНБ задержали двух членов ОПГ, вымогавших у местного предпринимателя $28 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что задержанные, представляясь членами ОПГ, под угрозой расправы вымогали у потерпевшего деньги и требовали переоформить на них недвижимость. Они были пойманы с поличным при получении $1 тысячи», — проинформировали в ГКНБ.

Отмечается, что одному из задержанных 50 лет. Он гражданин одной из стран СНГ. Второму 34 года. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ по Ошу и одноименной области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185002/
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