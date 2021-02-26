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Происшествия

Драка с поножовщиной в Кара-Суу. В Минздраве рассказали о характере ранений

Школьников, подравшихся в Кара-Суу, сразу выписали домой. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что обоим подросткам назначено амбулаторное лечение.

«Раненым провели первичную хирургическую обработку. Обоим рекомендовано наблюдаться у хирурга по месту жительства. У одного пациента ранение в области левой поясницы, у другого — в области грудной клетки», — сообщили в Минздраве.

Из собственных источников стало известно, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. По подозрению в совершении этого преступления задержан 17-летний Х.И.

«По предварительным данным, задержанный был знаком с пострадавшими. 22 февраля примерно в 13.00 между ребятами произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Подозреваемый взял нож и ударил им потерпевших. Задержанный отпущен под домашний арест», — сообщили редакции.

Напомним, в Кара-Суйском районе два школьника госпитализированы с ножевыми ранениями. Оба пострадавших учатся в школе имени Панфилова в Оше.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184799/
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