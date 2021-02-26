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Происшествия

Стала известна личность убитого в Бишкеке диджея. Подробности

Найденным накануне убитым в квартире одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке оказался Дмитрий Саразов, более известный в музыкальном мире столицы Кыргызстана под творческим псевдонимом DJ Casper. Об этом 24.kg сообщил собственный источник.

«В Сети пишут, что Дмитрий работал в ночном клубе «Бензин-312», но это не так. В последнее время он занимался арендой музыкального оборудования, а также работал диджеем на различных мероприятиях — свадьбах и корпоративах. Об обстоятельствах его гибели пока ничего неизвестно», — сказал собеседник редакции.

Напомним, ранее пресс-служба ГУВД столицы сообщила подробности происшествия. Так, 25 февраля примерно в 00.40 в службу 102 поступил вызов о том, что в квартире найден неизвестный мужчина в бессознательном состоянии.

Приехавшая на место оперативная группа обнаружила мужчину мертвым. Эксперты-криминалисты при осмотре установили, что он погиб от огнестрельного ранения в правое плечо. Пуля прошла насквозь и, попав в грудную клетку, остановила сердце. Погибшему было 37 лет. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184767/
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