Подозреваемого в краже телефона в компьютерном клубе отправили на месяц в СИЗО

Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района Бишкека. Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1

По его данным, 17 февраля в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что 16 февраля он находился в компьютерном клубе и уснул. Во время этого некие посетители заведения украли его телефон стоимостью 18 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 29-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека принял решение отправить задержанного в СИЗО-1 на один месяц.

Напомним, что вчера сотрудники УВД Ленинского района задержали 40-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона. Отмечается, что суд также взял его под стражу. Ближайший месяц задержанный проведет в СИЗО-1.