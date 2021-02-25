Подозреваемого в краже телефона в компьютерном клубе отправили на месяц в СИЗО

Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.
Фото УВД Ленинского района Бишкека. Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1
Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.
Сотрудники милиции задержали 29-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека принял решение отправить задержанного в СИЗО-1 на один месяц.
Напомним, что вчера сотрудники УВД Ленинского района задержали 40-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона. Отмечается, что суд также взял его под стражу. Ближайший месяц задержанный проведет в СИЗО-1.