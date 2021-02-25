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Происшествия

Подозреваемого в краже телефона в компьютерном клубе отправили на месяц в СИЗО

Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района Бишкека
Фото УВД Ленинского района Бишкека. Еще одного подозреваемого в краже мобильного телефона задержали и водворили в СИЗО-1
По его данным, 17 февраля в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что 16 февраля он находился в компьютерном клубе и уснул. Во время этого некие посетители заведения украли его телефон стоимостью 18 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Сотрудники милиции задержали 29-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека принял решение отправить задержанного в СИЗО-1 на один месяц.

Напомним, что вчера сотрудники УВД Ленинского района задержали 40-летнего подозреваемого в краже мобильного телефона. Отмечается, что суд также взял его под стражу. Ближайший месяц задержанный проведет в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184662/
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