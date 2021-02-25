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Происшествия

В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину

В Ошском городском отделе ГУ «Унаа» при Государственной регистрационной службе «воскресили» умершего в октябре прошлого года мужчину, чтобы переоформить его машину. Вопиющий факт выявили оперативники межрегионального управления Службы криминальной милиции МВД. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В начале февраля в органы внутренних дел обратилась жительница Араванского района с просьбой принять меры по факту ущемления ее прав и законных интересов. Она рассказала, что ее супруг умер в конце октября 2020 года. Однако после его смерти некий родственник продал принадлежащую ему автомашину марки Daewoo Matiz неизвестным лицам. Следствием установлено, что в ноябре 2020 года, примерно через месяц после смерти мужчины, переоформление его автомашины производилось в Ошском городском отделе ГУ «Унаа» при ГРС при непосредственном участии сотрудника этой же организации», — проинформировали в милиции.

При заключении сделки купли-продажи была поставлена подпись умершего человека. По подозрению в совершении преступления задержаны сотрудник Ошского городского отдела государственного учреждения «Унаа» и представлявшийся родственником житель Ошской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливается местонахождение проданного и переоформленного автомобиля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184585/
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