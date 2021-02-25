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Происшествия

19 миллионов ущерба. В Аксыйском районе незаконно добывали полезные ископаемые

В Аксыйском районе велась незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В ходе проверки, проведенной прокуратурой Аксыйского района по заявлению жителей сел Тегене и Ак-Суу указанного района, установлено, что ответственные лица Ак-Жолского и Ак-Суйского айыл окмоту, используя свои должностные положения, вопреки интересам службы допустили проведение незаконных раскопок полезных ископаемых», — говорится в сообщении.

Так, согласно заключению межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, в результате незаконных действий должностных лиц айыл окмоту и отдельных юридических лиц государству причинен ущерб в размере 19 миллионов 366 тысяч 37 сомов.

Прокуратурой Аксыйского района материалы проверок зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 320 «Злоупотребление должностным положением» и 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР, по которым начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184571/
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