14:12
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

Генпрокуратура КР выступила против лишения прокуроров погон и спецзваний

Генеральная прокуратура Кыргызстана категорически не согласна с законопроектом о лишении сотрудников знаков различия и переводе их в статус гражданских служащих. Об этом сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша сообщила заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева.

Она считает, что инициированные ГКНБ изменения подорвут независимость прокурорского надзора и создадут опасный дисбаланс в системе государственного управления.

О каком законопроекте идет речь?

Инициаторы проекта закона предлагают упорядочить использование знаков различия военнослужащих, в частности пятиконечных звезд на погонах. По мнению авторов, сейчас их необоснованно носят госслужащие, выполняющие «чисто гражданские функции».

Законопроект предлагает лишить сотрудников прокуратуры (кроме Военной), таможни и фискальных органов права носить погоны, заменив специальные звания классными чинами. Административный блок таможни планируют перевести в статус гражданских служащих. Авторы реформы хотят исключить необоснованное использование военной символики.

Почему Генпрокуратура против?

Как подчеркнула Умуткан Конкубаева, за внешними техническими правками скрывается попытка ослабить институциональный статус органа, который по Конституции является ключевым звеном системы сдержек и противовесов.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева
По ее словам, прокуратура одновременно осуществляет надзор за законностью в работе МВД, ГКНБ, ГСИН и других структур, в которых специальные звания сохраняются. В случае перевода прокурора в статус гражданского служащего психологическое и институциональное влияние надзора на эти органы снизится.

«Прокуратура не является обслуживающей структурой. Она включена в систему сдержек и противовесов, обеспечивающую стабильность государственного управления и правопорядок. Инициатива создает угрозу ослабления институциональной независимости прокуратуры, снизит уровень защиты прав граждан», — заметила Умуткан Конкубаева.

ГКНБ не согласен с Генпрокуратурой

Докладчик по законопроекту — заместитель председателя ГКНБ Курманбек Авазов — не согласился с позицией Генеральной прокуратуры. По его словам, предлагаемые изменения не отразятся на авторитете надзорного органа, проводимой им работе, контрольных функциях. И добавил, что ни в одном цивилизованном государстве органы прокуратуры не носят погоны и не входят в состав силовых структур.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК одобрил проект поправок в Закон «О прокуратуре» и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам присвоения специальных званий» в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361350/
просмотров: 861
Версия для печати
Материалы по теме
Из Грузии экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве гражданин Кыргызстана
В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов
Служба судебных исполнителей взыскала свыше 1 миллиона сомов в пользу ГНС
В Кыргызстане почти 3,5 тысячи чиновников подали декларации с нарушениями
Прокуратура вернула государству 197 гектаров незаконно приватизированных земель
В Нарыне выявили махинации с землей: участки вернули государству
В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов
Генпрокурор не будет иметь воинского звания. ГКНБ предлагает изменения в закон
Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В Джети-Огузском районе государству вернули 2,4 гектара сельхозземель
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
14:05
США пообещали Армении $9 миллиардов на сокращение зависимости от России — СМИ США пообещали Армении $9 миллиардов на сокращение завис...
13:53
МЧС предупредило: на опасных участках трасс ожидается сход лавин
13:46
В КР сокращены сроки получения спецразрешений для тяжеловесных грузовиков
13:25
В Кыргызстане в розыске находится 33 подростка
13:25
Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование