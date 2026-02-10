Генпрокуратура КР выступила против лишения прокуроров погон и спецзваний

Генеральная прокуратура Кыргызстана категорически не согласна с законопроектом о лишении сотрудников знаков различия и переводе их в статус гражданских служащих. Об этом сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша сообщила заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева.

Она считает, что инициированные ГКНБ изменения подорвут независимость прокурорского надзора и создадут опасный дисбаланс в системе государственного управления.

О каком законопроекте идет речь?

Инициаторы проекта закона предлагают упорядочить использование знаков различия военнослужащих, в частности пятиконечных звезд на погонах. По мнению авторов, сейчас их необоснованно носят госслужащие, выполняющие «чисто гражданские функции».

Законопроект предлагает лишить сотрудников прокуратуры (кроме Военной), таможни и фискальных органов права носить погоны, заменив специальные звания классными чинами. Административный блок таможни планируют перевести в статус гражданских служащих. Авторы реформы хотят исключить необоснованное использование военной символики.

Почему Генпрокуратура против?

Как подчеркнула Умуткан Конкубаева, за внешними техническими правками скрывается попытка ослабить институциональный статус органа, который по Конституции является ключевым звеном системы сдержек и противовесов.

Фото Жогорку Кенеша. Заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева

«Прокуратура не является обслуживающей структурой. Она включена в систему сдержек и противовесов, обеспечивающую стабильность государственного управления и правопорядок. Инициатива создает угрозу ослабления институциональной независимости прокуратуры, снизит уровень защиты прав граждан», — заметила Умуткан Конкубаева.

ГКНБ не согласен с Генпрокуратурой

Докладчик по законопроекту — заместитель председателя ГКНБ Курманбек Авазов — не согласился с позицией Генеральной прокуратуры. По его словам, предлагаемые изменения не отразятся на авторитете надзорного органа, проводимой им работе, контрольных функциях. И добавил, что ни в одном цивилизованном государстве органы прокуратуры не носят погоны и не входят в состав силовых структур.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК одобрил проект поправок в Закон «О прокуратуре» и законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам присвоения специальных званий» в первом чтении.

