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В Бишкеке задержан интернет-вербовщик «Хизб ут-Тахрир»

В Бишкеке сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области задержан вербовщик «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-служба областного УВД.

«В социальной сети Facebook выявлен аккаунт, распространяющий идеологию запрещенной в Кыргызстане религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». 23 февраля в одном из домов в Бишкеке оперативниками задержан 42-летний уроженец Джалал-Абадской области, скрывавшийся за этим аккаунтом», — проинформировали в милиции.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184501/
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