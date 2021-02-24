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Происшествия

В Бишкеке задержан осужденный член ОПГ, больше года скрывавшийся от наказания

В Бишкеке сотрудниками милиции задержан 35-летний осужденный член ОПГ, больше года скрывавшийся от наказания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Уроженец Джалал-Абадской области в марте 2016 года был осужден за похищение человека, вымогательство и автоугон. Он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима. Однако в июле 2019 года был условно-досрочно освобожден постановлением Иссык-Атинского районного суда. Его направили в орган пробации Чаткальского района для постановки на учет по месту жительства. В январе прошлого года определением Чуйского областного суда постановление суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении было отменено. Узнав об этом, осужденный скрылся», — проинформировали в милиции.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный.

Отмечается, что задержанный этапирован в исправительную колонию ГСИН для дальнейшего отбывания срока. По данным службы криминальной милиции, он состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184498/
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