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Сюжет: COVID-19

В следственных изоляторах зараженных COVID-19 регистрировали как болеющих ОРВИ

В следственных изоляторах зараженных коронавирусной инфекцией регистрировали как заболевших ОРВИ. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре Кыргызстана по предупреждению пыток.

Отмечается, что в период второй волны пандемии коронавируса, с 22 сентября по 23 октября 2020 года, центр совместно с представителями правозащитных организаций и госорганов провел 15 превентивных посещений закрытых учреждений.

Специалисты посетили два следственных изолятора (в Бишкеке и Нарыне), четыре исправительные колонии, два психоневрологических стационара, три школы-интерната, четыре частных детских учреждения и один детский дом, расположенные в Чуйской области и Бишкеке.

«Из-за отсутствия у заболевших с симптомами ОРВИ свободного доступа к ПЦР-тестированию не велся полный учет переболевшего персонала и осужденных во всех учреждениях, не использовался код шифр U-07.2 — не подтвержденный лабораторно COVID-19. Случаи заболевания фиксировались как ОРВИ, в то время как в СИЗО-1 и ИК-19 с камерным типом размещения подследственные и осужденные заявляли о массовом заражении коронавирусом», — отметили в центре.

Все больные госпитализировались в колонию № 47, где было зафиксировано более 1 тысячи случаев обратившихся с симптомами внебольничной пневмонии. Большая часть переболела в легкой и среднетяжелой форме без осложнений, шесть человек скончались от пневмонии.

При опросе респонденты, содержавшиеся в следственных изоляторах, жаловались на отсутствие вентиляции, доступа свежего воздуха, скученность.

«Тяжело дышать, нет вентиляции, в камере много людей, антисанитария, а тут еще хлоркой обрабатывают». «Когда мы болели, в санчасти, кроме аспирина и омепразола, ничего не давали. Все нервные. Никому не до нас. Мы даже боимся сказать, что мы болеем, чтобы нас не изолировали в одной камере», — такие ответы при анкетировании получили представители Наццентра.

В период карантина также было отмечено несколько фактов пыток и жестокого обращения с осужденными и подследственными.

Кроме того, в июне 2020-го сотрудники центра провели специальное превентивное посещение ИВС ГУВД Бишкека. Были выявлены бесчеловечные и унижающие достоинство условия содержания задержанных. Представители НЦПП в очередной раз обращают внимание на то, что здание ИВС ГУВД непригодно для содержания людей и его дальнейшая эксплуатация может не только причинить вред здоровью, но и привести к их гибели.

Стоит отметить, что Мелис Турганбаев, будучи главой ГСИН, постоянно опровергал наличие COVID-19 как у заключенных и осужденных, так и сотрудников ведомства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184490/
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