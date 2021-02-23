Отчим избил четырехлетнего ребенка и снял истязание на видео

Очередной факт избиения взрослым мужчиной малолетнего ребенка зарегистрирован в Кыргызстане.

По данным пресс-службы ГУВД Чуйской области, сегодня в милицию Иссык-Атинского района с заявлением обратилась жительница села Узун-Кыр К.Б., 1996 года рождения. Она просила принять меры в отношении гражданского мужа, который 22 февраля примерно в 21.00 нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну от первого брака.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

В ходе досудебного производства выяснилось, что после ссоры женщина по телефону получила смс от гражданского мужа, где на видео было запечатлено избиение ее четырехлетнего сына.

По подозрению в совершении преступления задержан К.К., 1988 года рождения. Он водворен в ИВС, назначены экспертизы.

Избитый мальчик после оказания медицинской помощи передан матери.