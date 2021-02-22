Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке

Экспертиза не подтвердила изнасилование 15-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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По ее данным, 23 ноября 2020 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка Г.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 17 августа 2020 года насиловали ее несовершеннолетнюю дочь, после чего скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

Сотрудники милиции опросили двух 17-летних и 18-летнего учеников одной из городских спецшкол. Они рассказали, что не имеют никакого отношения к потерпевшей. По результатам экспертизы не было обнаружено каких-либо травм, беременности и сексуальной дисфункции.

Судебно-биологическая экспертиза постельных принадлежностей, обнаруженных во время осмотра места происшествия, показала, что никаких биологических отходов в постели обнаружено не было.

Назначена судебно-психологическая экспертиза для проверки психического состояния потерпевшей. Однако по настоящее время заявительница с дочерью не явились на назначенную экспертизу по неизвестным причинам.

Ранее адвокат Шердор Абдыкапаров рассказал 24.kg, что в Бишкеке 15-летнюю девочку с ограниченными возможностями здоровья изнасиловали трое подростков.