17:37
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке

Экспертиза не подтвердила изнасилование 15-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Читайте по теме
Трое подростков изнасиловали девочку с инвалидностью. Мать обратилась за помощью

По ее данным, 23 ноября 2020 года в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка Г.И. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 17 августа 2020 года насиловали ее несовершеннолетнюю дочь, после чего скрылись.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 161 «Изнасилование» УК КР.

Сотрудники милиции опросили двух 17-летних и 18-летнего учеников одной из городских спецшкол. Они рассказали, что не имеют никакого отношения к потерпевшей. По результатам экспертизы не было обнаружено каких-либо травм, беременности и сексуальной дисфункции.

Судебно-биологическая экспертиза постельных принадлежностей, обнаруженных во время осмотра места происшествия, показала, что никаких биологических отходов в постели обнаружено не было.

Назначена судебно-психологическая экспертиза для проверки психического состояния потерпевшей. Однако по настоящее время заявительница с дочерью не явились на назначенную экспертизу по неизвестным причинам.

Ранее адвокат Шердор Абдыкапаров рассказал 24.kg, что в Бишкеке 15-летнюю девочку с ограниченными возможностями здоровья изнасиловали трое подростков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184317/
просмотров: 397
Версия для печати
Материалы по теме
Трое подростков изнасиловали девочку с инвалидностью. Мать обратилась за помощью
Изнасилование в Токмаке. На бывшего адвоката девочки пожаловались в милицию
В городе Ош школьницу изнасиловали после знакомства в Instagram
В Узгене изнасиловали девочку. Суд отпустил подозреваемого под домашний арест
Изнасилование в Токмаке. Соцработники объяснили, почему вернули девочку матери
В Сузакском районе отчим несколько лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу
Изнасилование девочки в Токмаке. Адвокат возмущен действиями соцзащиты
Изнасилование в Токмаке. Девочка стала отказываться от своего адвоката
Изнасилование девочки в Токмаке. Подозреваемого заключили под стражу
Изнасилование девочки в Токмаке. В деле появился еще один подозреваемый
Популярные новости
Райымбека Матраимова вновь вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за&nbsp;комментарий на&nbsp;Facebook Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Канте Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефте...
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке
17:03
Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе
16:34
Запугала стариков. Татьяна Синюк препятствует закрытию «Луча солнца»