Изнасилование в Токмаке. На бывшего адвоката девочки пожаловались в милицию

Мама девочки, которую якобы изнасиловал отчим, просит принять меры в отношении адвоката Шердора Абдыкапарова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратилась гражданка А.Ж. Она указала, что Абдыкапаров пришел в Республиканский центр психического здоровья, представился медперсоналу адвокатом, который якобы защищает интересы пациента, получающего лечение в этой больнице.

«В заявлении женщина сообщила, что адвокат без разрешения собирает конфиденциальную информацию о частной жизни ее семьи и распространяет ее в СМИ. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК КР», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района 24.kg подтвердили факт наличия заявления. По данным ведомства, в рамках досудебного производства продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, Шердор Абдыкапаров защищает интересы несовершеннолетней девочки, которую якобы изнасиловал отчим. Адвокат сообщал СМИ, что к нему обратилась бабушка. С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа, а пострадавшая все рассказала тете и бабушке. По факту случившегося идет досудебное разбирательство, несмотря на то, что сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования.