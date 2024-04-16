По актам прокурорского реагирования государству возместили 738 миллионов сомов

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша и комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сегодня в ходе совместного заседания заслушали отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

По словам главы надзорного органа, Генпрокуратурой за 2023 год в рамках полномочий по надзору за точным и единообразным исполнением законов проведено 7 тысяч 922 проверки. В результате выявлено 19 тысяч 160 нарушений законодательства, на устранение которых внесено 9 тысяч 370 актов прокурорского реагирования. Привлечено к дисциплинарной ответственности 5 тысяч 242 должностных лица.

По актам прокурорского реагирования государству возмещено более 738 миллионов сомов в денежном и свыше 11 миллиардов сомов в натуральном эквиваленте.