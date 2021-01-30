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Происшествия

В Бишкеке задержали преступную группу. Продавали и возили наркотики по тюрьмам

Уточняется, что оперативники криминальной милиции ГУВД столицы получили оперативную информацию, что в Чуйской области действует устойчивая преступная группировка, которая занимается перевозкой и сбытом наркотиков по исправительным колониям.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 267 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

«При реализации оперативной информации и проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий на пресечении улиц Тоголока Молдо и Витебской была остановлена машина «Хонда-Одиссей». За рулем был гражданин Т.Н., 1986 года рождения. В салоне также находились двое граждан, Б.О., 1989 года рождения, и У.А., 1987 года рождения. При обыске на заднем сиденье салона обнаружили сумку черного цвета, внутри которой находились два больших пакета со специфическим запахом дикорастущей конопли, примерным общим весом около 3 килограммов», — отмечают в ГУВД.

Сообщается также, что у одного из пассажиров в кармане куртки были обнаружены и изъяты маленькие пакеты, внутри которых также находилось вещество со специфическим запахом дикорастущей конопли весом около 9 граммов.

Все изъятые вещества направили на экспертизу. Согласно полученным результатам, это смола каннабиса и гашиш.

В соответствии со статьей 98 УПК Кыргызской Республики подозреваемые Б.О. и У.А. водворены в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181765/
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