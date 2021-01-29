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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение Рамазана. Отчима обязали выплатить расходы на лечение ребенка

Дело об избиении шестилетнего Рамазана в Сокулукском районе закрыли. Об этом 24.kg сообщил адвокат мальчика Шердор Абдыкапаров.

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По его словам, судебное заседание прошло без адвоката мальчика и его опекуна (бабушки).

«Только сегодня об этом узнал, бабушка Рамазана позвонила. На суде были только мама ребенка и его отчим. Сокулукский районный суд обязал отчима покрыть затраты на лечение мальчика, но он этого еще не сделал. Мать несовершеннолетнего звонила бабушке и просила, чтобы она ничего мне не говорила по этому делу», — рассказал адвокат.

Напомним, что в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, в ночь на 18 ноября он избил ее несовершеннолетнего сына. Расследование было поручено ОВД Сокулукского района. После этого мать ребенка заявила, что простила супруга и хочет забрать заявление и отказаться от претензий. Милиция задержала подозреваемого, но суд отпустил его под домашний арест. Генпрокуратура взяла дело под контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181665/
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