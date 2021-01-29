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Сюжет: Милицейские ЧП

В Алае милиционера убили на дне рождения его друга

В Алайском районе убит милиционер. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что труп мужчины найден 28 января в реке Гульча.

«Личность мужчины была установлена, им оказался участковый уполномоченный милиции ОВД Алайского района Э.Н. Он скончался в результате полученных травм. По подозрению в убийстве задержаны 54-летний О.Э., 32-летний Ч.И. и 31-летний С.у.Б. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя в России. Известно, что погибший утром 28 января не пришел на работу. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Выяснилось, что вечером 27 января после работы милиционер пришел на день рождения друга. Между приятелями произошла перепалка, переросшая в драку. Милиционера избили до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, его тело бросили в реку», — сообщили в УВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что погибшим является Нурлан Эркулов. Он служил в органах нацбезопасности в южном управлении спецназа «Альфа».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181593/
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