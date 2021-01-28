Украл 40 телефонов. В Таласе задержали подозреваемого в преступлении

В Таласе задержали подозреваемого в краже 40 мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

По ее данным, в октябре 2020 года из магазина сотовых телефонов украли 40 мобильных устройств и 56 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители выяснили, что часть телефонов привезли на рынки Бишкека для продажи.

48-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Мужчина рассказал, что половину краденного отправил на реализацию в Казахстан и Россию, оставшиеся продал в Кыргызстане. Задержанный готов выплатить материальный ущерб пострадавшим.