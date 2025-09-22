Более сотни краденых телефонов изъяли на Ошском базаре в Бишкеке

В Бишкеке милиция провела крупный рейд против краж мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники криминальной милиции и Патрульной службы проверили Ошский базар. На пересечении улицы Бейшеналиевой и проспекта Чуй выявили граждан, торговавших мобильными телефонами и аксессуарами без разрешения. Нарушителей доставили в милицию, где с ними провели разъяснительные беседы по фактам незаконной торговли и сбыта краденых вещей.

В ходе рейда прошел обыск в одном из торговых центров. Там нашли 109 мобильных телефонов разных марок, которые оказались украденными. В ходе следствия установили их владельцев и все устройства вернули хозяевам.