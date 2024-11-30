Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила

Запретить использование телефонов в школах и университетах предлагает Министерство образования и науки. Проект постановления об утверждении порядка использования мобильных устройств в образовательных организациях вынесен на общественное обсуждение.

В документе прописывается, что учащиеся и работники школ и вузов обязаны будут переводить свои гаджеты в беззвучный режим при входе в здание образовательного учреждения. Школьникам придется выключать мобильные устройства и оставлять их в специально отведенных местах в аудиториях. Пользоваться телефонами можно будет только на перемене или в случае чрезвычайной ситуации. Заряжать телефоны тоже запретят.

Минобразования предлагает также запретить использование телефонов для:

распространения материалов, пропагандирующих насилие, жестокость или порнографию;

действий, наносящих вред репутации образовательного учреждения;

фотографирования и видеосъемки.

Педагогам и преподавателям также запрещается использовать телефоны во время уроков, если это не связано с образовательным процессом.

Разработанные правила направлены на защиту здоровья учащихся, улучшение социальной и образовательной среды, а также предотвращение буллинга и распространения недопустимого контента, проинформировали в ведомстве.