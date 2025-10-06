00:00
Общество

В Европе проходит «Неделя против телефона за рулем»

Полиция по всей Европе проводит недельную акцию, в течение которой усиленно проверяет, не используют ли водители за рулем электронные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты или ноутбуки. Акция проходит в рамках кампании под лозунгом «Focus on the Road» («Сосредоточьтесь на дороге»), пишет DW.

«Тот, кто при движении со скоростью 50 километров в час в городе всего на секунду отвлечется на смартфон, проезжает за это время 14 метров вслепую», — сообщил в начале акции полицейский президиум немецкой земли Рейнланд-Пфальц.

В прошлом году, по данным полиции Саксонии-Анхальт, было зафиксировано около 120 подобных нарушений. Только в городе Людвигсхафен-на-Рейне в Рейнланд-Пфальце произошло 164 аварии, причиной которых стал телефон, сообщает полиция.

Неделя контроля координируется сетью Roadpol, объединяющей дорожные полиции стран Евросоюза. Цель инициативы — снизить число тяжело пострадавших и погибших на дорогах Европы.

Во время акции внимание уделяется также водителям грузовиков и велосипедистам. Проверяется не только использование телефонов, но и наличие наушников, правильное крепление груза и креплений для детских кресел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346197/
просмотров: 171
