В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием: контакты

В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием. Об этом сообщает мэрия города.

Если у бишкекчан возникают вопросы, они могут обращаться в городские службы, уточнили в муниципалитете.

По вопросам отопления и горячей воды для абонентов, которых обслуживает МП «Бишкектеплосеть», всегда доступны номера горячих линий:

центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

диспетчерская служба: 568558;

дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;

дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.

По вопросам уличного освещения всегда работает аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия «Бишкексвет»: 463089, 0777902115 (WhatsApp).

По аварийным деревьям можно обратиться в муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» по номеру 0700114747 (WhatsApp).

По любым вопросам, касающихся водоснабжения и водоотведения, звоните в единый информационный центр МП «Бишкекводоканал» по номеру 1533.