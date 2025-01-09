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Общество

В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием: контакты

В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием. Об этом сообщает мэрия города.

Если у бишкекчан возникают вопросы, они могут обращаться в городские службы, уточнили в муниципалитете.

По вопросам отопления и горячей воды для абонентов, которых обслуживает МП «Бишкектеплосеть», всегда доступны номера горячих линий:

  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • диспетчерская служба: 568558;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767;
  • дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.

По вопросам уличного освещения всегда работает аварийно-диспетчерская служба муниципального предприятия «Бишкексвет»: 463089, 0777902115 (WhatsApp).

По аварийным деревьям можно обратиться в муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» по номеру 0700114747 (WhatsApp).

По любым вопросам, касающихся водоснабжения и водоотведения, звоните в единый информационный центр МП «Бишкекводоканал» по номеру 1533.

Кроме того, по всем вопросам жизнедеятельности города можно звонить на короткие номера кол-центра 1840, 1850, а также отправлять фотографии и видео на номер 0554182185 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316237/
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