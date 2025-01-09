В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием: контакты

В Бишкеке усилили дежурство городских служб в связи с похолоданием. Об этом сообщает мэрия города.
Если у бишкекчан возникают вопросы, они могут обращаться в городские службы, уточнили в муниципалитете.
По вопросам отопления и горячей воды для абонентов, которых обслуживает МП «Бишкектеплосеть», всегда доступны номера горячих линий:
- центр поддержки потребителей:
0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166; диспетчерская служба: 568558; дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 365719, 300767; дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 510622, 217406.
По аварийным деревьям можно обратиться в муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» по номеру 0700114747 (WhatsApp).