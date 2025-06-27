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Происшествия

Возили телефоны и лекарства в Узбекистан — спецслужбы задержали контрабандистов

В Ошской области спецслужбы пресекли деятельность контрабандистов, которые через Кыргызстан в Узбекистан на уязвимых участках границы возили сотовые телефоны и запрещенные препараты. Об этом заявили в пресс-центре ГКНБ.  

«Проведены обыски в местах временного хранения контрабандных товаров и в домах членов преступной группировки. В результате изъяты мобильные телефоны iPhone, которые завезены в КР без уплаты таможенных пошлин и соответствующей регистрации, а также запрещенные для ввоза лекарства», — говорится в сообщении.

Организаторы и активные участники преступной группировки М.А.А., Г.Ж.П. и М.О.Ш. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334379/
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