В Ошской области спецслужбы пресекли деятельность контрабандистов, которые через Кыргызстан в Узбекистан на уязвимых участках границы возили сотовые телефоны и запрещенные препараты. Об этом заявили в пресс-центре ГКНБ.









«Проведены обыски в местах временного хранения контрабандных товаров и в домах членов преступной группировки. В результате изъяты мобильные телефоны iPhone, которые завезены в КР без уплаты таможенных пошлин и соответствующей регистрации, а также запрещенные для ввоза лекарства», — говорится в сообщении.

Организаторы и активные участники преступной группировки М.А.А., Г.Ж.П. и М.О.Ш. задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.