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Происшествия

В Бишкеке угнали автомобиль и сожгли его

В Бишкеке задержаны подозреваемые в автоугоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 13 января гражданин Т.А. заявил, что возле одного из домов в переулке Чувашском неизвестные угнали его автомобиль «ВАЗ-2109».

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортных средств» УК КР.

В этот же день примерно в 17.00 оперативники криминальной милиции на улице Заводской обнаружили угнанную машину сгоревшей. На месте был осуществлен осмотр, назначены необходимые экспертизы.

Позже в качестве подозреваемых задержаны Д.А., 1992 года рождения, и Е.А., 1986 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС.

Со слов задержанных, они сожгли автомобиль для сокрытия следов преступления.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. В столице мужчины угнали автомобиль и сожгли его

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180401/
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