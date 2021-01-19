В Бишкеке угнали автомобиль и сожгли его

В Бишкеке задержаны подозреваемые в автоугоне. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 13 января гражданин Т.А. заявил, что возле одного из домов в переулке Чувашском неизвестные угнали его автомобиль «ВАЗ-2109».

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 206 «Угон автомототранспортных средств» УК КР.

В этот же день примерно в 17.00 оперативники криминальной милиции на улице Заводской обнаружили угнанную машину сгоревшей. На месте был осуществлен осмотр, назначены необходимые экспертизы.

Позже в качестве подозреваемых задержаны Д.А., 1992 года рождения, и Е.А., 1986 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС.

Со слов задержанных, они сожгли автомобиль для сокрытия следов преступления.