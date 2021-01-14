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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Начальника медслужбы МВД, подозреваемого в получении взятки, отпустили домой

Подозреваемого в получении взятки начальника медслужбы МВД отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Жыргалбек Жакыпов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Известно, что уголовное дело уже направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу.

Напомним, при прохождении милиционерами военно-врачебной комиссии выявили коррупционную схему. По версии следствия, руководство управления систематически получало взятки за вынесение положительных медицинских заключений. По факту задержан начальник медицинского управления — председатель военно-врачебной комиссии МВД, полковник милиции Жыргалбек Жакыпов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179926/
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