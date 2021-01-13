В Бишкеке задержали подозреваемого в избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что по улице Киргизия избивают жителя Бишкека. С заявлением обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что примерно в 1.00 12 января подозреваемый напал на него, нанес телесные повреждения и скрылся.

Сотрудники УПСМ задержали подозреваемого М.Э. и доставили в УВД Первомайского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.