Смерть ребенка на горнолыжной базе в Караколе. УВД сообщило подробности

Стали известны подробности гибели ребенка на горнолыжной базе в Караколе. Их 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

По их информации, 3 января текущего года 35-летняя жительница города Нур-Султана со своим 13-летним сыном приехала в гости к двоюродному брату, который проживает в Токмаке Чуйской области. 10 января двоюродный брат со своей семьей и племянником поехали в Каракол. Они поселились в одной из гостиниц города и выезжали на горнолыжную базу «Каприз» на отдых.

«Примерно в 13.00 12 января во время отдыха мальчик поднялся на подъемнике на высоту 3 тысячи 40 метров , где совершил спуск по западной трассе. На высоте 2 тысячи 700 метров при повороте с западной на восточную трассу он ударился о ель. От полученных травм мальчик скончался на месте», — рассказали в УВД области.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что несовершеннолетний получил переломы ноги и шеи. Для полного выяснения всех обстоятельств гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза и ведутся следственные мероприятия.

Отмечается, что 31 января погибшему исполнилось бы 14 лет.

Напомним, накануне на горнолыжной базе в Караколе скончался подросток из Казахстана. В интернете распространилось видео, на котором отдыхающие этой горнолыжной базы просят администрацию обеспечить безопасность посетителям.