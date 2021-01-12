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Происшествия

В Бишкеке двое мужчин ограбили гражданина Китая. Их задержали

В Бишкеке задержаны подозреваемые в ограблении гражданина Китая. У него забрали 30 тысяч сомов, мобильный телефон и документы. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По его информации, 11 октября 2020 года в УВД Свердловского района с заявлением обратился гражданин КНР с просьбой принять меры в отношении неизвестных, которые в тот день ограбили его. Он заявил, что в его дом по улице Лермонтова ворвались двое, угрожали ему и забрали деньги, телефон и документы.

В ходе поисковых и разыскных мероприятий оперативники криминальной милиции задержали 27-летнего и 28-летнего мужчин.

«Задержанных доставили в следственную службу и в соответствии со статьей 98 УПК КР водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых к другим фактам преступлений», — добавили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179746/
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