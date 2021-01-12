В Чуйской области задержан вымогатель, похитивший и избивший человека

В Московском районе сотрудники милиции при поддержке спецназа задержали 25-летнего вымогателя, который похитил и избил местного жителя, требуя от него 100 тысяч сомов. Уточняется, что задержанный ранее неоднократно судим. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«6 января в дежурную в милицию Московского района поступило сообщение из территориальной больницы об избитом 28-летнем парне. В ходе досудебного производства сотрудниками милиции было установлено, что малознакомые мужчины, представившись членами одной из преступных группировок, похитили потерпевшего, нанесли ему различные телесные повреждения, вымогая 100 тысяч сомов», — сообщили в ГУВД.

Оперативникам удалось установить личность одного из подозреваемых. Он был задержан при передаче 10 тысяч сомов в селе Беловодском.

«При обыске у подозреваемого также обнаружено вещество серо-зеленного цвета со специфическим запахом конопли», — отметили в милиции.

По факту хулиганства и вымогательства возбуждены уголовные дела. Задержанный водворен в ИВС.