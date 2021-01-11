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Происшествия

В Токмаке пьяная ссора закончилась тройным убийством

Оперативники ГУВД Чуйской области и отдела милиции Токмака по горячим следам раскрыли тройное убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«9 января в дежурную часть ОВД Токмака поступило сообщение от местного жителя о преступлении, совершенном в одном из домов города. Приехавшие на указанный адрес милиционеры обнаружили трех мужчин с различными телесными повреждениями. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи. Двое других — в реанимационном отделении больницы. При осмотре места происшествия были обнаружены следы борьбы и осколки бутылок из-под водки. По факту убийства возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУВД.

Двое подозреваемых были задержаны в тот же день. По предварительной версии, причиной убийства послужила ссора, возникшая между распивавшими алкоголь мужчинами. Отмечается, что совершившие преступление пытались скрыться в Кеминском районе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179478/
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