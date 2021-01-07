Мошенничество на $600 тысяч. Пострадавших просят обратиться в Финпол

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан Долотбак Акимканов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Уточняется, что задержанный подозревается в мошенничестве на сумму $600 тысяч.

«Подозреваемый водворен в ИВС, ему будет избрана мера пресечения. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов», — сообщили в Финполе.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться в Финансовую полицию по адресу: Бишкек, проспект Манаса, 101/1, а также по телефону горячей линии 1955.