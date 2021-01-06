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Происшествия

Мужчина купил в рассрочку авто и перепродал его. Машина нашлась у милиционера

В Бишкеке мужчина купил в рассрочку автомобиль и перепродал его третьим лицам. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Кошойбек Чымбаев.

По его словам, в июне 2019 года он продал автомобиль своему знакомому М.А. в рассрочку. Последний написал расписку о том, что в течение месяца отдаст $4 тысячи 500. Когда потерпевший решил забрать долг, выяснилось, что мужчина перепродал автомобиль третьим лицам.

«Я написал заявление в милицию, но расследование шло медленно. Когда сам стал искать авто, выяснилось, что оно находится у сотрудника УВД Октябрьского района. Он за это время поменял госномер на служебный и ездил на моей машине. Милиционер утверждает, что приобрел эту машину на аукционе, который устраивал один из ломбардов. Автомобиль изъяли и поставили его на штрафстоянку. Проведено служебное расследование, факт зарегистрирован в ЕРПП, но меры в отношении милиционера не приняты до сих пор», — сказал Кошойбек Чымбаев.

Потерпевший заявил, что УВД Октябрьского района отказывается отдавать ему автомобиль под сохранную расписку, хотя он является его фактическим владельцем и это никем не оспорено. Постановление об отказе вынес следователь.

Кошойбек Чымбаев направил жалобу в прокуратуру Октябрьского района на действия сотрудников милиции. Он просил принять меры в отношении следователей, волокитивших расследование.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ранее потерпевший написал ходатайство о возврате ему автомобиля, а следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении просьбы. Однако прокуратура Октябрьского района отменила решение следователя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178987/
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