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Происшествия

Припарковавшихся на газоне бишкекской наркологии патрульных накажут

Сотрудников патрульной службы милиции, припарковавших служебную машину на газоне Республиканского наркологического диспансера оштрафуют. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПМС ГУВД Бишкека.

«На территории наркологического диспансера поставлен пост патрульной милиции. Они действительно припарковали служебный транспорт с нарушением, их оштрафуют на 3 тысячи сомов согласно Кодексу о нарушениях», — сообщили в патрульной милиции.

Фотографию нарушения милиционерами правил парковки накануне в соцсетях опубликовали очевидцы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178898/
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