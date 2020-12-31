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Происшествия

Посиделки в ресторане закончились стрельбой. В больницу привезли четырех раненых

Мероприятие в ресторане Бишкека закончилось стрельбой и ножевым ранением. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ночь на 30 декабря в больницу столицы привезли четырех раненых мужчин, один из них с ножевым ранением, трое — с огнестрельными.

Отмечается, что 52-летний и 50-летний мужчины поругались, когда отдыхали в ресторане Бишкека. Ссора переросла в драку, но их разняли. Однако один из них, спустя несколько часов, приехал с друзьями в село Орок, где проживает 52-летний пострадавший. Мужчины напали на него и его 27-летнего сына. Последний несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. 50-летний зачинщик конфликта задержан и водворен в ИВС Сокулукского РОВД. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178654/
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