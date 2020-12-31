10:24
USD 82.65
EUR 101.32
RUB 1.12
Происшествия

В Узгенском районе водитель авто напал на инспектора ООБДД

В Узгенском районе водитель авто напал на инспектора ООБДД. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Манаса в городе Узгене. Водителя Toyota Wish инспектор милиции остановил за то, что тот разговаривал по телефону за рулем. Мужчина не подчинился сотруднику правоохранительных органов и начал конфликтовать, затем сорвал погоны и несколько раз ударил инспектора.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178628/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Нападение на милиционеров. Одного из подозреваемых отпустили под поручительство
В Узгенском районе начнут выпускать косметику
В ГУВД рассказали подробности нападения на милиционеров
Мужчина напал с ножом на милиционеров в Нижней Ала-Арче. Его ранили
Жители Узгена вышли на митинг. Требуют наказать виновных в убийстве таксиста
В Узгене подростки убили мужчину из-за 200 сомов
Три женщины из Узгена незаконно приехали в Сокулук, спрятавшись в грузовике
В Бишкеке неизвестные разбили молотком голову инспектору патрульной милиции
В Бишкеке мужчина накинулся на сотрудника милиции. Его нашли и задержали
Сотрудники УОБДД ранили водителя «Лексуса». Он не подчинялся и сбил инспектора
Популярные новости
В&nbsp;Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка В Анталье скончалась 23-летняя кыргызстанка
Минздрав заключил невыгодный контракт на&nbsp;сумму больше $1&nbsp;миллиона Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона
В&nbsp;ГКНБ рассказали, в&nbsp;чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов
В&nbsp;Бишкеке женщина упала и&nbsp;умерла. У&nbsp;нее были хронические заболевания В Бишкеке женщина упала и умерла. У нее были хронические заболевания
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
31 декабря, четверг
10:24
В новый год с Globus! В новый год с Globus!
10:22
Выборы президента. Курсана Асанова упрекают в том, что привлекает милицию
10:22
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 849 человек, 325 — в тяжелом состоянии
10:19
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 декабря
10:19
В Кыргызстане выявили 191 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 034