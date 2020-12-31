В Узгенском районе водитель авто напал на инспектора ООБДД. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По его данным, инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Манаса в городе Узгене. Водителя Toyota Wish инспектор милиции остановил за то, что тот разговаривал по телефону за рулем. Мужчина не подчинился сотруднику правоохранительных органов и начал конфликтовать, затем сорвал погоны и несколько раз ударил инспектора.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.