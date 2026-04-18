В Бишкеке задержали мужчин, напавших на патрульных милиционеров

Сотрудники милиции задержали и водворили в ИВС группу мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на инспекторов УПСМ. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Видео инцидента ранее распространилось в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

В ходе проверки личности всех участников потасовки были установлены. Задержанными оказались Б.К, 2003 года рождения, А.А., 2002 года рождения и А.Н., 1999 года рождения.

В отношении молодых людей составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

В ГУВД напомнили, что любые попытки нарушения общественного порядка и агрессивное поведение в отношении сотрудников правоохранительных органов влекут за собой строгую ответственность в рамках закона.