14:46
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке задержали мужчин, напавших на патрульных милиционеров

Сотрудники милиции задержали и водворили в ИВС группу мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на инспекторов УПСМ. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека. 

Видео инцидента ранее распространилось в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

 В ходе проверки личности всех участников потасовки были установлены. Задержанными оказались Б.К, 2003 года рождения, А.А., 2002 года рождения и А.Н., 1999 года рождения.

В отношении молодых людей составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». 

В ГУВД напомнили, что любые попытки нарушения общественного порядка и агрессивное поведение в отношении сотрудников правоохранительных органов влекут за собой строгую ответственность в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370951/
просмотров: 309
Версия для печати
