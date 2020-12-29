Чиновники Кок-Ташского сельсовета обворовали бюджет на 17 миллионов сомов

Кок-Ташский сельсовет Ала-Букинского района нанес ущерб бюджету Кыргызстана на сумму больше 17 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, по итогам проверки возбуждены уголовные дела по девяти эпизодам.

«Должностные лица сельсовета с 2019 по 2020 год, злоупотребляя своим служебным положением, вошли в сговор с представителями различных частных фирм. Подделывая акты выполненных работ, они умышленно завышали суммы расходов по строительству мостов, ремонту улиц и прочего», — сказали в прокуратуре.

Отмечается, что своими действиями чиновники нанесли государству ущерб в размере 17 миллионов 279 тысяч 755 сомов. Дальнейшее расследование дела поручено уравлению ГСБЭП по Джалал-Абадской области.