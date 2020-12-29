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Происшествия

Почти на 3 миллиона сомов нанес ущерб государству Кара-Кульджинский айыл окмоту

Кара-Кульджинский айыл окмоту нанес государству ущерб на 2 миллиона 750 тысяч сомов. Об этом сообщила Генпрокуратура.

По ее информации, местная администрация незаконно продала через аукцион частному лицу земельный участок площадью 816 квадратных метров. Рыночная стоимость территории составляет 2 миллиона 750 тысяч сомов.

«По результатам проверки собранный материал зарегистрирован в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением», организация следствия поручена РОВД Кара-Кульджи. Кроме того, прокуратура района предъявила исковые заявления в суд о признании недействительными документов, связанных с незаконным отчуждением земельного участка», — рассказали в главном надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178327/
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