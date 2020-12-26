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Происшествия

В трагедии виновата водка. В городе Ош задержали подозреваемого в убийстве

В Оше задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

УВД Оша
Фото УВД Оша. В городе Ош задержали подозреваемого в убийстве

По ее данным, вчера примерно в 23.30 сотрудники патрульной милиции заметили на улице Ашымахунова мужчину, истекающего кровью. Его сразу же отвезли в больницу. Однако от полученных травм 50-летний пострадавший скончался в медучреждении.

Патрульные начали опрос свидетелей и установили местонахождение подозреваемого. По прибытии в его дом, в одной из комнат они обнаружили залитые кровью стены.

Подозреваемым оказался 48-летний Н.Т., он был пьяным. Мужчина рассказал, что умерший является его старым приятелем.

«В этот вечер мы встретились, пили водку. Обсуждая какую-то тему, зацепились, и произошла перепалка. Я несколько раз ударил его и выпроводил из дома. Потом он вернулся и упал со второго этажа, не смог встать. Я вытащил его на улицу, не думал, что он умрет. В этом виновата водка, я был очень пьян», — рассказал подозреваемый.

Мужчину водворили в ИВС. Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/178126/
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