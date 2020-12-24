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В Москве задержаны кыргызстанцы, вымогавшие деньги у соотечественников

В Москве задержаны двое кыргызстанцев, занимавшихся вымогательством денег у соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, в представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация о том, что неизвестные лица азиатской внешности занимаются вымогательством денег у соотечественников и пытаются организовать контроль за предпринимателями Москвы и Московской области.

Поборы, по версии следствия, взымались с кафе-ресторанов, строительных рынков, со строительных бригад и служб такси, в которых работали мигранты из Кыргызстана. Вымогатели заявляли, что деньги собираются для поддержания так называемой «общаковской кассы».

«21 декабря в представительство МВД КР в РФ обратился 21-летний гражданин Кыргызской Республики, занимающийся частным извозом. По его словам, 19 декабря в 05.00 он ехал по одной из улиц Москвы. Остановился на красный сигнал светофора. В этот момент к нему в машину подсели два парня 20-25 лет и попросили на кыргызском языке выключить приложение «Яндекс.Такси» и подвезти их. Он согласился и довез их до указанного адреса. На месте пассажиры сказали, что они «общаковские ребята» и начали требовать деньги, избивая потерпевшего и угрожая ему ножом и пистолетом. Забрав 8 тысяч 700 рублей, они потребовали еще 30 тысяч», — сообщили в МВД.

Подозреваемых удалось найти и задержать. Оба уроженцы Исссык-Кульской области. Одному 23, второму 22 года. Один ранее судимый, второй имеет тесные связи с ОПГ.


При задержании у подозреваемых был изъят нож. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Представительство МВД КР в РФ просит всех, кто мог пострадать от действий задержанных, обратиться по номеру +79268908700.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177926/
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