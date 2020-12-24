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Происшествия

Незаконная продажа. Здание летнего кинотеатра «Весна» в Оше вернули государству

Прокуратура Ошской области возвратила объект стоимостью более 26 миллионов сомов государству. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, установлено, что ошское управление Фонда госимущества в 1999 году незаконно передало обществу с ограниченной ответственностью «А.Т.» здание летнего кинотеатра «Весна» с прилегающим земельным участком площадью 332 квадратных метра.

В 2008-м ошское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество выдало госакт о праве собственности на земельный участок.

Площадь земельного участка кинотеатра незаконно завысили до 1 тысячи 980 квадратных метров.

«По результатам проверки прокуратура подготовила иск в суд о признании недействительным решение, приказ о приватизации кинотеатра и расторжении ряда соглашений, составленных между покупателями. В результате суда иск удовлетворили в полном объеме, и все документы, связанные с реализацией летнего кинотеатра, признали недействительными», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177882/
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